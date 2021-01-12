موعد جنازة وعزاء والد بيومي فؤاد

والد بيومي فؤاد.. قال الفنان بيومي فؤاد عبر صفحته بموقع الصور الشهير "إنستجرام": "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي والدي منذ قليل نسألكم الدعاء".





ومن المقرر أن يتم شييع جنازة والد بيومي فؤاد، اليوم الثلاثاء، حيث تقام صلاة الجنازة والعزاء في مقابر الأسرة بمحافظة الفيوم.





ونعى عدد كبير من نجوم الفن والد بيومي فؤاد معبرين عن حزنهم الشديد، ومنهم الفنان أكرم حسنى والفنان هاني رمزي الفنانة مي كساب والفنان أحمد أمين والفنانة عايدة رياض.

وقال أكرم حسنى : "والد صديقي بيومي فؤاد في ذمة الله، رجاء ادعوا له بالرحمة ولأهله وحبايبه بالصبر".





وكتبت عايدة رياض: "‏‏البقاء لله، توفي منذ قليل، والد الأخ والزميل #بيومي_فؤاد ربنا يرحمه ويغفر له آمين يا رب".