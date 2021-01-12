الكشف عن صور نادرة لفيروز في أمريكا

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 07:53 ص
بوابة الفجر
وكالات

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الأحد، صورا نادرة للفنانة اللبنانية فيروز، تم الكشف عنها بعد أن ظلت حبيسة لمدة 50 عاما منذ التقاطها في سبعينيات القرن الماضي.

شارك الإعلامي اللبناني، ريكاردو كرم، الصور التي بالأبيض والأسود عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، والتي توثق إحدى جولات فيروز الغنائية في الولايات المتحدة عام 1971.

وعلق كرم على الصورة: "فيروز في صور نادرة بدأت بالانتشار البارحة، وتعود للعام 1971، خلال رحلتها التاريخية إلى الولايات المتحدة الأميركية حيث انحنت لها الرؤوس وسالت الأقلام تكتب عن أيقونة الشعراء الآتية من لبنان الصغير... حينها لا فضائيات ولا منصات افتراضية... فيروز صدحت وأغنيتها عانقت العالي".

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