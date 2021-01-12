لأول مرة الكشف عن أجور أبطال "لن أعيش في جلباب أبي"

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 06:41 ص
بوابة الفجر


كشف أبطال مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، عن أجورهم في العمل الشهير للراحل نور الشريف.

وقال الفنان محمد رياض خلال لقائه فى برنامج "صاحبة السعادة" للإعلامية إسعاد يونس، المذاع على قناة DMC، أنه تفاضى 6 آلاف ونصف، فيما أشارت ناهد رشدى إلى أنها حصلت على  8 آلاف.

ولفتت الفنانة وفاء صادق، إلى حصولها على 7 آلاف جنيه، فيما قالت  منال سلامة أنها تقاضت 4 ونصف.

وأشار الكاتب مصطفى محرم التي صاغ سيناريو المسلسل إلى أن الحلقة كانت بـ3 آلاف جنيه.

 

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