تامر حسين يشن هجوما على "رامي صبري" بعد غناء الأخير "شكرا" من ألبوم عمرو دياب

شن الشاعر الغنائي تامر حسين، هجومًا على المطرب رامي صبري بعدما غنى الأخير أغنية "شكرًا" التي هي ضمن أغاني ألبوم عمرو دياب الأخير

وكتب تامر حسين عبر "فيسبوك": "أنا ذوقياً للمرة المليون حاولت أصلح اللي بيعمله رامي صبري وقلت إنه زيه زي الفانز اللي بتعمل cover للأغنية بما إنها نزلت رسمي ولكن الحقيقة إنه في سوء نية وتجاوز سخيف ووجه مقارنة مش في صالحه لو غنى ٢٠ سنة كمان لقدام".





وأضاف: "ما أعرفش مُصر يخسر ليه وفعلاً قلبت سويقة وجهل بالقانون وجهل في التعامل مع الزمُلاء والكبار رامي محتاج يفهم ذوقيات كتير في المهنة دي وفي الأصول ويثقف نفسه شوية ويدخل مرحلة النُضج ويعرف أن الفن أخلاق ويتعلم من زمايله اللي سابقينه بأخلاقهم قبل فنهم بيخسر وحايفضل يخسر حماقي وتامر حسني حايفضلوا في حتة تانية بأخلاقهم قبل فنهم ونجوم جيلهم".