زيزو يطالب الزمالك بإعادة النظر في العرض الإماراتي

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 08:03 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
يرغب أحمد سيد زيزو، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في الاحتراف الخارجي خلال الفترة الحالية.

ويحاول زيزو الضغط على مجلس الإدارة من أجل الموافقة على رحيله عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقام أحمد سيد زيزو بالتواصل مع أشرف قاسم، المشرف على الكرة بالفريق، خلال الساعات الماضية، وطالبه بإعادة النظر في العرض المقدم من العين الإماراتي.

زيزو يرى أن الزمالك سيستفيد بشكل كبير من صفقة بيعه، حيث ستنتعش خزينته بمقابل مادي كبير، كما سيحصل هو على عقد سنوي يفوق ما يحصل عليه مع القلعة البيضاء.

جدير بالذكر أن عقد زيزو مع الزمالك ينتهي بعد موسم ونصف، ويتمسك الأبيض ببقاء اللاعب خلال الفترة المقبلة.

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