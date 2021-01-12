فالدانو يحذر من تكرار رونالدو مع راموس

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 08:03 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
حذر الأرجنتيني خورخي فالدانو نجم ومدرب ريال مدريد السابق، النادي الإسباني بعدم تكرار نفس الشئ مع المدافع سيرخيو راموس، مثلما حدث مع المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وصرح خورخي فالدانو لإذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية: سينتهي أمر سيرخيو راموس بالتجديد مع ريال مدريد، لكن سيكون خطأ من الطرفين إذا لم يحدث ذلك.

ولم يجدد راموس قائد الميرنجي عقده مع النادي، بسبب بعض الأمور المالية، بجانب تحديد المواسم في عقده، حيث يريد النادي تجديد موسم واحد فقط، ولكن الدولي الإسباني يريد موسمين.

وأتم فالدانو: نفس الشيء حدث مع رونالدو منذ 3 أعوام، وبسبب ذلك لم يفز ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا منذ رحيل البرتغالي، كما لم يفز كريستيانو بالكرة الذهبية من وقتها.

يذكر ان صاروخ ماديرا ترك ريال مدريد في صيف عام 2018، متجهًا إلي فريق يوفنتوس الإيطالي، بقيمة 112 مليون يورو.

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