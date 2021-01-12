اتحاد الكرة يكشف موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 07:33 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
كشفت لجنة المسابقات بالإتحاد المصري لكرة القدم، عن موعد مباراة الأهلي ضد بيراميدز، في الدوري المصري.

وطرح الإتحاد المصري، مواعيد الجولات الثامنة والتاسعة والعشرة والحادية عشرة من بطولة الدوري المصري، للموسم الجاري.

وتعد أبرز مباريات هذه الجولات، لقاء الأهلي وبيراميدز يوم الثلاثاء 26 يناير/كانون ثان الجاري، في إطار الجولة العاشرة للدوري المصري.

ويواجه الأهلي خلال تلك الأسبيع، أندية البنك الأهلي والمقاولون العرب وبيراميدز وسموحة على الترتيب.

فيما يواجه الزمالك أندية الجونة ووادي دجلة ومصر المقاصة وغزل المحلة خلال نفس الفترة.

ويتصدر الأهلي، جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 13 نقطة، بفارق الأهداف عن الزمالك صاحب المركز الثاني.

أخبار تهمك

باتشيكو يستقر على أسماء الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يطالب نجم الفريق بعدم التركيز مع العروض الخارجية

منذ حوالي 11 ساعة

المقاولون العرب يرغب في ضم نجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

الكاف يعلن الموعد النهائي لكأس السوبر الإفريقي

منذ حوالي 12 ساعة

وزير الصحة تفجر مفاجأة عن إصابات كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

ميدو يكشف عن مفاجأة بشأن توليه رئاسة بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

استشاري طب الحالات الحرجة في لندن: لقاح استرازينكا أفضل من "فايرز" و"موديرنا"

منذ ساعة و 10 دقيقة

إصابة الإعلامي مفيد فوزي بفيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

تعرف على آخر مستجدات مفاوضات الزمالك لتجديد عقد فرجاني ساسي

منذ ساعة و 19 دقيقة

أبرزهم عودة الساحر.. موسيماني يرفع 3 طلبات إلى إدارة الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

اتحاد الكرة يكشف موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

منذ ثلث ساعة

تعرف على تفاصيل تجديد عقد نجم الأهلي مع القلعة الحمراء

منذ حوالي 13 ساعة

حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 10 ساعة

قرار جديد.. موعد مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في كأس السوبر الإفريقي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

الزمالك يحصّن الحاوي الجديد من عروض الاحتراف الخارجي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل .. " الدولار" يحقق خسائر جديدة مقابل الجنيه في تعاملات اليوم

منذ حوالي 19 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:02 ص

المقاولون العرب يرغب في ضم نجم الأهلي

قرار جديد.. موعد مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في كأس السوبر الإفريقي

05:36 ص

أبرزهم عودة الساحر.. موسيماني يرفع 3 طلبات إلى إدارة الأهلي

12:09 ص

باتشيكو يستقر على أسماء الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الشتوي

09:59 م

إصابة الإعلامي مفيد فوزي بفيروس كورونا

09:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض