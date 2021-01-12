المقاولون العرب يرغب في ضم نجم الأهلي

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 07:02 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
أكدت تقارير صحفية، رغبة نادي المقاولون العرب،في التعاقد مع نجم الأهلي، خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال مصدر مطلع، أن عماد النحاس، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، في ضم صلاح محسن، نجم الأهلي، خلال يناير الحالي.

قال مصدر بالمقاولون العرب، إن إدارة النادي بدأت في اتصالاتها مع نظيرتها في الأهلي من أجل إبداء الرغبة في ضم صلاح محسن، خصوصا أنه لم يتمكن من الحصول على مكان أساسي في الفريق بالرغم من مشاركته في بعض المباريات.

وأشار المصدر إلى أن إدارة المقاولون العرب تتواصل مع صلاح محسن لاعب الأهلي من أجل استطلاع رأيه في اللعب للفريق خلال الفترة المقبلة، في ظل غياب أكثر من لاعب في نفس مركزه بالمقاولون.

ولفت المصدر إلى أن صلاح محسن لديه رغبه في اللعب أساسيا للحفاظ على فرصة في التواجد مع المنتخب الأولمبي الصيف المقبل.

الجدير بالذكر، أن فريق المقاولون العرب ودع بطولة الكونفدرالية الأفريقية بعد الخسارة على يد النجم الساحلي التونسي بهدفين مقابل هدف على استاد مصطفى بن جنات بتونس في إياب دور الـ32 الأول، يوم الأربعاء الماضي.

وجاء خروج المقاولون من البطولة الأفريقية بعد انتشار فيروس كورونا داخل الفريق، ما أدى إلى غياب عماد النحاس المدير الفني وعلاء عبدالغني المدرب العام، بالإضافة إلى 10 لاعبين ما بين إصابات بفيروس كورونا أو إصابات عضلية.

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