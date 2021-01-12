تعرف على آخر مستجدات مفاوضات الزمالك لتجديد عقد فرجاني ساسي

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 06:36 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
كشفت مصادر مطلعة، عن آخر مستجدات مفاوضات نادي الزمالك، لتجديد عقد نجمه الدولي فرجاني ساسي، خلال الفترة الحالية.

وينتهي عقد ساسي بنهاية الموسم الجاري، وتأمل الإدارة في تجديد عقده، في ظل كونه أحد أهم أعمدة الفريق.

وكشف مصدر داخل الفريق الأبيض، أن خالد رفعت، مدير التسويق والتعاقدات، سيجتمع بساسي من أجل حسم ملف تجديد تعاقده، والتوصل لاتفاق مادي بشأن استمراره بالقلعة البيضاء.

يذكر أن أيمن يونس المدير التنفيذي السابق للجنة الكرة، هو من وافق على منح فرجاني إجازة، رغم رفض أشرف قاسم المشرف على الكرة، بجانب رفض المدير الفني.

كما قررت لجنة الكرة، توقيع عقوبة على اللاعب حسب اللائحة، بسبب تخلفه عن العودة في الموعد المحدد، بجانب أن لجنة الكرة تقدمت بتقرير عن اللاعب إلى اللجنة المؤقتة التي تدير النادي برئاسة اللواء المستشار عماد عبدالعزيز لاتخاذ القرار المناسب.

وانتظم اللاعب التونسي في التدريبات الجماعية للفريق مؤخرا، خاصة أنه كان من ضمن المستبعدين من مباراة الجيش، والتي فاز فيها الأبيض بثلاثية نظيفة.

ومن المنتظر أن يحسم البرتغالي باتشيكو المدير الفني للفريق، اليوم موقف اللاعب بشأن تواجده في معسكر مباراة المصري أم يستمر استبعاده.

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