نجم رين يعلق على اهتمام ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن إدواردو كامافينجا نجم خط وسط رين الفرنسي أعرب عن سعادته باهتمام ريال مدريد الإسباني بالتعاقد معه في الفترة المقبلة.





وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن ريال مدريد يتنافس مع بايرن ميونخ الألماني على التعاقد مع كامافينجا البالغ من العمر 18 عامًا خاصة وأن الفريق البافاري يرى أن كامافينجا يناسب أسلوب لعبه.





وقال كامافينجا في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو :"من الواضح أنه أمر رائع، عندما يهتم بك فريق كبير، لكن أنا هادئ في رين".





وأضاف:"بعد ذلك في نهاية الموسم سنرى ما سيحدث، سنتقابل ونرى الإيجابيات والسلبيات".





واختتم كامافينجا تصريحاته قائلاً:"دائمًا يذكرني والدي من أين جئنا، أنا أعرف من أين أتيت وإلى أين أريد الذهاب".



