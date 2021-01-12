قرار جديد.. موعد مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في كأس السوبر الإفريقي

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 05:36 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
كشفت تقارير صحفية مغربية، عن قرار جديد للإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بتحديد موعد جديد لمباراة كأس السوبر الأفريقي بين فريقي الأهلي ونهضة بركان المغربي.

وقالت التقارير، أن لجنة المسابقات بالكاف، حددت موعد 30 أبريل المقبل، كموعد مبدئي لإقامة مباراة كأس السوبر، بين الأهلي ونهضة بركان.

وقالت التقارير المغربية، أن اجتماع لجنة المسابقات أنهى رسميا الجدل المثار بشأن هذه المباراة واختلاف أطرافها بشأن موعد إقامتها بعدما تشبث الأهلي بتاريخي 18 ديسمبر الماضى أو 17 فبراير المقبل استنادا للخطابات التى وصلت الكاف من الاتحاد القطري لكرة القدم أبرز فيها صعوبات احتضان المباراة في موعدها السابق.

هذا بجانب إصرار الفريق المغربي على شهر أبريل واعتراضه على فبراير بسبب مشاركة 7 من لاعبيه في نهائيات الشان التي ستحتضنها الكاميرون وتتواصل لغاية 7 من الشهر المقبل.

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