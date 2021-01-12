تشكيل الأهلي المتوقع أمام الإنتاج الحربي

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 04:37 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
يتطلع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لتحقيق الانتصار الخامس في الدوري، عندما يواجه الإنتاج الحربي، ضمن فعاليات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

ويواجه المارد الأحمر أبناء مختار مختار على ملعب الأهلي وي السلام، في السابعة والنصف مساءً، اليوم الثلاثاء، ومن المتوقع ان يبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمد هاني، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول.
خط الوسط: حمدي فتحي، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة.
خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، والتر بواليا، محمود عبدالمنعم كهربا.

وتشهد قائمة المباراة عودة الظهير الأيمن محمد هاني بعد تعافيه من إصابته بفيروس كورونا، وأيضًا تواجد معلول الذي تعرض لكدمة أول أمس الأحد في التدريبات، ولكن الفحوصات الطبية اثبتت سلامته.

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