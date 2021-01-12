ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات الثلاثاء

تنطلق فعاليات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ا ليوم الثلاثاء الموافق 12 يناير الجاري، بمواجهة نادي نيوكاسل نظيره نادي شيفيلد يونايتد.





ويتصدر الفرعون المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول البريميرليج برصيد 13 هدفا، بفارق هدف واحد عن صاحب المرتبة الثانيةسون هيونج مين.





وجاء 3 لاعبين في المرتبة الثالثة بجول ترتيب البريميرليج برصيد 11 هدفا، وهم البرتغالى برونو فيرنانديز نجم وسط مانشستر يونايتد فى ودومينيك كالفيرت-لوين مهاجم إيفرتون، وجيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي

ويقدم لكم الفجر الرياضي جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي كالآتي:-





1- محمد صلاح 13 هدف.

2- سون هيونج مين 12 هدف.

3- برونو فيرناندز 11 هدف.

4- دومنيك كالفيرت لوين 11 هدف.

5- جيمي فاردي 11 هدف.

6- هاري كين 10 أهداف.

7- باتريك بامفورد 10 أهداف



