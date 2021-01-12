موعد مباراة الأهلي والإنتاج الحربي في الدوري

يستقبل فريق الأهلي نظيره الإنتاج الحربي اليوم الثلاثاء، في إطار مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، موسم 2020-2021.





وتُقام المباراة على ملعب الأهلي وي السلام، في السابعة والنصف مساءً، وستذاع المباراة على قناة أون تايم سبورت 1.





ويحتل المارد الأحمر صدارة ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 13 نقطة، من خمس مباريات، حيث فاز في أربعة مباريات وتعادل في واحدة، وله مباراة مؤجلة ضد الزمالك في إطار مباريات الجولة الرابعة.





بينما يحتل الإنتاج الحربي المركز السادس عشر برصيد أربع نقاط فقط، بعدما فاز في مباراة واحدة، وتعادل في مثلها، وخسر في ثلاث لقاءات، وله مباراة مؤجلة ضد سموحة.



