جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات الثلاثاء

تنطلق فعاليات منافسات الجولة الثامنة عشر من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الثلاثاء 12 يناير الجاري.





ويحتل فريق ليفربول حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 33 نقطة من أصل 17 مباراة خاضها حتى الآن.





وهذا على الرغم من عدم تحقيقة لأي انتصار خلال آخر 3 مباريات، حيث تعادل مع كلا من وست بروميتش ألبيون ونيوكاسل يونايتد، وخصر أمام مضيفه ساوثهبتون بهدف نظيف.





ومن المتوقع أن ينفرد مانشستر يونايتد بصدارة ترتيب الدوري الانجليزي، حال تعادله أول فوزه على مضيفه بيرنلي، في المباراة المؤجلة من الجولة الأولى.





ويقدم لكم الفجر الرياضي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهات الجولة المقبلة:-

1- ليفربول 33 نقطة

2- مانشستر يونايتد 33 نقطة

3- ليستر سيتي 32 نقطة

4- توتنهام 29 نقطة

5- مانشستر سيتي 29 نقطة

6- ساوثهامبتون 29 نقطة

7- إيفرتون 29 نقطة

8- أستون فيلا 26 نقطة

9- تشيلسي 26 نقطة

10- وست هام 26 نقطة

11- آرسنال 23 نقطة

12- ليدز يونايتد 23 نقطة

13- وولفرهامبتون 22 نقطة

14- كريستال بالاس 22 نقطة

15- نيوكاسل يونايتد 19 نقطة

16- بيرنلي 16 نقطة

17- برايتون ألبيون 14 نقطة

18- فولهام 11 نقطة

19- وست برومتش ألبيون 8 نقاط

20- شيفيلد يونايتد نقطتين



