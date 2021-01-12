مسئول غزل المحلة يهاجم سامي الشيشيني بسبب تصريحاته

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 03:16 ص
بوابة الفجر
احمد عصام
أبدى طه السيد المدير الرياضي لفريق غزل المحلة، استيائه من تصريحات سامي الشيشيني مدرب اسوان السابق ضد فريقه.

وقال السيد لبرنامج الماتش، مع هاني حتحوت، عبر شاشة صدى البلد:  ارفض حديث سامي الشيشني عن غزل المحلة، نادينا كبير وعريق وسيعود افضل وافضل"

وكان الشيشني قد تحدث مع برنامج الماتش وتنبأ بهبوط غزل المحلة لعدم وجود امكانيات مادية مقارنة بباقي الاندية.

وتابع: "لاعبو فريقي يتأثرون بمثل هذه التصريحات، البعيدة تماما عن اصول وقواعد عملنا".

وأكد: "لنهاية الدوري لا يوجد توقعات، وسيكون لنا شأن هذا الموسم، نادينا كبير ولدينا جهاز فني كبير ومساندة من الوزير، ولن نتأثر بهذه الكلمات ولن نقبلها".

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