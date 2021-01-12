بعد رحيله.. سامي الشيشيني يكشف سبب تراجع نتائج أسوان

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 03:14 ص
بوابة الفجر
احمد عصام
كشف سامي الشيشيني المدير الفني السابق لفريق أسوان عن سبب تراجع أداء الفريق في الفترة الماضية.

وقال الشيشيني لبرنامج الماتش، مع هاني حتحوت، عبر شاشة صدى البلد: "اكثر من لاعب رحل عن اسوان قبل بداية الموسم، وكنا منتظرين القيد لضم لاعبين وتدعيم الفريق ولكن اضطررنا في النهاية للتعاقد مع لاعبين بشكل حر، على قدر المتاح.

وأردف: فترة الاعداد لم تكن كبيرة، واتفقت مع مسئولي الفريق عدم انتظار نتائج جيدة قبل مرور خمسة مباريات على الاقل.

وأشار: فزنا في اول مباريتين، وهذا كان غير متوقع، وكنت اعلم اننا سوف نتراجع في النتائج مجددا، لاني اعلم امكانيات فريقي جيدا، "والمدرب اللي ميعرفش امكانيات فريقه مبيعرفش كورة".

وأكد: تعرضنا لضغط مباريات كبير، لا يتحمله اي ناد.

وواصل: طلبت مني الادارة تقديم الاستقالة لحفظ ماء وجهي، ولكني رفضت كي اتمكن من الحصول على الشرط الجزائي، وايضا هناك بنود الان تمنع اي مدرب يتقدم باستقالته من التدريب مرة اخرى في نفس الموسم، وبالفعل تمت اقالتي وحصلت على مستحقاتي، اتعامل مع مسئولين محترمين.

وأتم: وصل لي عروض خلال وجودي مع اسوان من خارج مصر ولكني رفضتها لانني كنت مركز مع فريقي.

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