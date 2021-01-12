حسم موقف ديبالا من مواجهتي إنتر ميلان ونابولي

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 02:38 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
ذكرت تقارير صحفية إيطالية أنه تم تحديد مدة غياب الأرجنتيني باولو ديبالا نجم يوفنتوس الإيطالي بعد إصابته في المباراة التي فاز فيها فريقه على ساسولو بثلاثة أهداف مقابل هدف وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة عشر في بطولة الدوري الإيطالي.

وأشار موقع فوتبول إيطاليا إلى أن باولو ديبالا لم يستطع استكمال المباراة أمام ساسولو واضطر لمغادرة الملعب في الدقيقة 43 من الشوط الأول وشارك بدلًا منه ديان كولوسيفسكي.

وأكد الموقع الإيطالي أن الفحوصات التي خضع لها ديبالا هذا الصباح أثبتت إصابته بدرجة منخفضة في الرباط الجانبي للركبة اليسرى وسيظل بعيدًا عن الملاعب لمدة تتراوح من 15 إلى 20 يومًا مما يعني غيابه عن مواجهتي إنتر ميلان ونابولي.

وأفاد الموقع الإيطالي بأن يوفنتوس سيسافر إلى جوزيبي مياتزا يوم الأحد المقبل لخوض مواجهة إنتر ميلان في الدوري الإيطالي بينما سيواجه نابولي في نهائي كأس السوبر الإيطالي يوم 20 يناير الحالي.

وألمح الموقع الإيطالي أن أندريا بيرلو المدير الفني ليوفنتوس سيكون في مأزق شديد، حيث لا يمكنه ضم بدائل من فرق الشباب لتعويض غياب ديبالا لأن الفريق يخضع للعزل الذاتي بعد أن ثبتت إصابة أليكس ساندرو وخوان كوادرادو وماتياس دي ليخت بفيروس كورونا في الأسبوع الماضي.

وأوضح الموقع الإيطالي أن بيرلو يأمل أن يلحق الثنائي ويستون ماكيني وفيدريكو كييزا اللذين تعرضا للإصابة ضد ساسولو بمواجهة إنتر ميلان يوم الأحد المقبل.

أخبار تهمك

الزمالك يحصّن الحاوي الجديد من عروض الاحتراف الخارجي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. انخفاض جديد في إصابات ووفيات فيروس كورونا (بيان رسمي)

منذ ساعتين و 45 دقيقة

رسالة غامضة من نجم بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء.. وتحذر من هذه الظاهرة

منذ ساعة و 22 دقيقة

باتشيكو يستقر على أسماء الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 5 ساعات

حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - موسيماني يستبعد 6 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة الإنتاج الحربي

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يطالب نجم الفريق بعدم التركيز مع العروض الخارجية

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على تفاصيل تجديد عقد نجم الأهلي مع القلعة الحمراء

منذ حوالي 8 ساعات

بيراميدز يكلف سيف زاهر بحملة الدفاع عن رمضان صبحي

منذ حوالي 9 ساعات

إصابة الإعلامي مفيد فوزي بفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

الكاف يعلن الموعد النهائي لكأس السوبر الإفريقي

منذ حوالي 8 ساعات

وزير الصحة تفجر مفاجأة عن إصابات كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

أبرزهم عودة الساحر.. موسيماني يرفع 3 طلبات إلى إدارة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

ميدو يكشف عن مفاجأة بشأن توليه رئاسة بيراميدز

منذ ساعة و نصف

عاجل .. " الدولار" يحقق خسائر جديدة مقابل الجنيه في تعاملات اليوم

منذ حوالي 14 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:09 ص

أبرزهم عودة الساحر.. موسيماني يرفع 3 طلبات إلى إدارة الأهلي

باتشيكو يستقر على أسماء الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الشتوي

09:59 م

إصابة الإعلامي مفيد فوزي بفيروس كورونا

09:31 م

الأهلي يطالب نجم الفريق بعدم التركيز مع العروض الخارجية

08:58 م

وزير الصحة تفجر مفاجأة عن إصابات كورونا

09:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض