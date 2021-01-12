حسم موقف ديبالا من مواجهتي إنتر ميلان ونابولي

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أنه تم تحديد مدة غياب الأرجنتيني باولو ديبالا نجم يوفنتوس الإيطالي بعد إصابته في المباراة التي فاز فيها فريقه على ساسولو بثلاثة أهداف مقابل هدف وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة عشر في بطولة الدوري الإيطالي.





وأشار موقع فوتبول إيطاليا إلى أن باولو ديبالا لم يستطع استكمال المباراة أمام ساسولو واضطر لمغادرة الملعب في الدقيقة 43 من الشوط الأول وشارك بدلًا منه ديان كولوسيفسكي.





وأكد الموقع الإيطالي أن الفحوصات التي خضع لها ديبالا هذا الصباح أثبتت إصابته بدرجة منخفضة في الرباط الجانبي للركبة اليسرى وسيظل بعيدًا عن الملاعب لمدة تتراوح من 15 إلى 20 يومًا مما يعني غيابه عن مواجهتي إنتر ميلان ونابولي.





وأفاد الموقع الإيطالي بأن يوفنتوس سيسافر إلى جوزيبي مياتزا يوم الأحد المقبل لخوض مواجهة إنتر ميلان في الدوري الإيطالي بينما سيواجه نابولي في نهائي كأس السوبر الإيطالي يوم 20 يناير الحالي.





وألمح الموقع الإيطالي أن أندريا بيرلو المدير الفني ليوفنتوس سيكون في مأزق شديد، حيث لا يمكنه ضم بدائل من فرق الشباب لتعويض غياب ديبالا لأن الفريق يخضع للعزل الذاتي بعد أن ثبتت إصابة أليكس ساندرو وخوان كوادرادو وماتياس دي ليخت بفيروس كورونا في الأسبوع الماضي.





وأوضح الموقع الإيطالي أن بيرلو يأمل أن يلحق الثنائي ويستون ماكيني وفيدريكو كييزا اللذين تعرضا للإصابة ضد ساسولو بمواجهة إنتر ميلان يوم الأحد المقبل.



