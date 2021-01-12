"The Croods2" يحقق 127 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 02:46 ص
بوابة الفجر

 

حقق فيلم الرسوم المتحركة The Croods: A New Age 127 مليون دولار أمريكي، في شباك التذاكر العالمي.

الفيلم يعيد تقديم عائلة Croods التى تعود إلى عصور ما قبل التاريخ أثناء بحثها عن المكان المثالى للمنزل، وسرعان ما تكتشف جنة شاعرية تلبى جميع احتياجاتها، باستثناء مشكلة واحدة: عائلة تسمى Bettermans تعيش هناك بالفعل.

وركز الجزء الأول، الذي طرح في 2013 على أهمية الأسرة، وقال المخرج جويل كروفورد: "قد يكون هذا الفيلم مغامرة كوميدية مجنونة وملحمية، ولكن في جوهره، تدور أحداثه حول عائلتين مختلفتين تمامًا تكتشفان أن مستقبلهما أكثر إشراقًا معًا".



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