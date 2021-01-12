زيدان يعطي الضوء الأخضر لرحيل ميليتاو

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 02:37 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
ذكرت تقارير صحفية برتغالية وإسبانية أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني حسم موقفه من إعارة نجم الفريق البرازيلي إيدير ميليتاو إلى صفوف توتنهام الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية خاصة في ظل معاناة النجم البرازيلي الشاب لحجز مقعد أساسي في التشكيل الأساسي للملكي طوال الفترة الماضية وذلك منذ انضمامه إلى صفوف الفريق الإسباني قادمًا من بورتو البرتغالي.

وأكدت صحيفة أبولا البرتغالية منذ أيام قليلة أن توتنهام الإنجليزي من أبرز الأندية المهتمة بالتعاقد مع ميليتاو، حيث يحتاج البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق الإنجليزي لتدعيم خط دفاعه حتى نهاية الموسم الحالي ويتطلع الفريق الإنجليزي لاستعارة إيدير ميليتاو في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأفاد موقع ديفنسا سنترال الإسباني بأن الفرنسي زين الدين زيدان لا يعارض إعارة ميليتاو كما سيفكر ريال مدريد في الأمر إذا تحمل فريق توتنهام دفع راتبه بالكامل.

وأوضح الموقع الإسباني أن ميليتاو لا يعتبر تمامًا ضمن خيارات زيدان في الموسم الحالي، حيث يعتبره المدير الفني الفرنسي المدافع الرابع بعد الإسباني المخضرم سيرجيو راموس والفرنسي رافائيل فاران والإسباني ناتشو فرنانديز وربما يعيش النجم البرازيلي بالفعل أيامه الأخيرة مع الملكي.

وألمح الموقع الإسباني أن رغبة مورينيو وتوتنهام في الحصول على خدمات ميليتاو في فترة الانتقالات الشتوية الحالية هو أمر يعرفه ريال مدريد بالفعل ويمكنه السماح له بالرحيل بشرط أن يدفع توتنهام راتبه في النصف الثاني من الموسم الحالي والذي يبلغ حوالي 2.5 مليون يورو.

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