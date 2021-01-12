لاعب الزمالك السابق: غياب مصطفى محمد أزمة للفريق

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 02:15 ص
بوابة الفجر
احمد عصام
أكد كريم ذكري لاعب الزمالك السابق، أن المصري يسير بشكل جيد في الدوري ولم يخسر أي مباراة مؤكدا أن لقاء المصري سيكون في غاية القوة.

وقال ذكري في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد، أن الزمالك فريق قوي جدا ويؤدي بصورة مميزة في الدوري. 

وأضاف، أن الزمالك يدافع بشكل جيد في الفترة الحالية ويظهر ذلك في التزام شيكابالا الدفاعي أمام طلائع الجيش. 

وأردف، أن الزمالك أفضل فريق في مصر وأفريقيا ويملك الحلول الهجومية ولم يتأثر بالغيابات. 

وتابع، أن الأزمة الوحيدة في الزمالك غياب مصطفى محمد، ولكن عمر السعيد يقدم اداء جيدا لكن المؤكد أن تدعيم الفريق بمهاجم في يناير .

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