لاعب الزمالك يحذر من مهاجم المصري

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 02:12 ص
بوابة الفجر
احمد عصام
أكد كريم ذكري لاعب الزمالك السابق، أن  باسم مرسي مهاجم فريق الانتاج الحربي، يؤدي بشكل جيد في الفترة الأخيرة .

وأشار ذكري في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد إلى أنه يتمنى عودة الإسماعيلي لسابق عهده وأن يسانده أبناء النادي. 

وتابع، أن عودة أحمد جمعة للنادي المصري تمثل حلا جيدا لخط هجوم المصري أمام الزمالك.

وأضاف، أن أحمد رفعت أفضل لاعب في المصري الفترة الأخيرة، ولديه شخصية واضحة في الملعب هذا الموسم.

وأتم، أن أي لاعب يشارك في الأهلي يؤدي بصورة جيدة.

أخبار تهمك

تعرف على تفاصيل تجديد عقد نجم الأهلي مع القلعة الحمراء

منذ حوالي 7 ساعات

حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 5 ساعات

ميدو يكشف عن مفاجأة بشأن توليه رئاسة بيراميدز

منذ 37 دقيقة

إصابة الإعلامي مفيد فوزي بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

أبرزهم عودة الساحر.. موسيماني يرفع 3 طلبات إلى إدارة الأهلي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

رسالة غامضة من نجم بيراميدز

منذ 41 دقيقة

الكاف يعلن الموعد النهائي لكأس السوبر الإفريقي

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يطالب نجم الفريق بعدم التركيز مع العروض الخارجية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل .. " الدولار" يحقق خسائر جديدة مقابل الجنيه في تعاملات اليوم

منذ حوالي 13 ساعة

وزير الصحة تفجر مفاجأة عن إصابات كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. انخفاض جديد في إصابات ووفيات فيروس كورونا (بيان رسمي)

منذ أقل من ساعتين

باتشيكو يستقر على أسماء الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء.. وتحذر من هذه الظاهرة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - موسيماني يستبعد 6 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة الإنتاج الحربي

منذ حوالي 8 ساعات

بيراميدز يكلف سيف زاهر بحملة الدفاع عن رمضان صبحي

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يحصّن الحاوي الجديد من عروض الاحتراف الخارجي

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:09 ص

أبرزهم عودة الساحر.. موسيماني يرفع 3 طلبات إلى إدارة الأهلي

باتشيكو يستقر على أسماء الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الشتوي

09:59 م

إصابة الإعلامي مفيد فوزي بفيروس كورونا

09:31 م

الأهلي يطالب نجم الفريق بعدم التركيز مع العروض الخارجية

08:58 م

وزير الصحة تفجر مفاجأة عن إصابات كورونا

09:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض