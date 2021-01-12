لاعب الزمالك يحذر من مهاجم المصري

أكد كريم ذكري لاعب الزمالك السابق، أن باسم مرسي مهاجم فريق الانتاج الحربي، يؤدي بشكل جيد في الفترة الأخيرة .





وأشار ذكري في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد إلى أنه يتمنى عودة الإسماعيلي لسابق عهده وأن يسانده أبناء النادي.





وتابع، أن عودة أحمد جمعة للنادي المصري تمثل حلا جيدا لخط هجوم المصري أمام الزمالك.





وأضاف، أن أحمد رفعت أفضل لاعب في المصري الفترة الأخيرة، ولديه شخصية واضحة في الملعب هذا الموسم.





وأتم، أن أي لاعب يشارك في الأهلي يؤدي بصورة جيدة.



