وفاء عامر لـ"الفجر الفني": أنا ضيفة شرف في "لحم غزال".. وتكشف كواليس "سكن البنات"









أعربت الفنانة وفاء عامر عن سعادتها الشديدة بالمشاركة فى مسلسل "سكن البنات"، الذى يعرض لها حاليًا وتشارك فيه مع شقيقتها الفنانة أيتن عامر.





وكشفت وفاء عامر لـ"الفجر الفني" عن كواليس العمل التى جمعتها مع شقيقتها الفنانة أيتن عامر، حيث قالت"الكواليس كلها ضحك وهزار فأنا وأيتن كنا ناقر ونقير، ومبسوطة بالتعاون الأول مع شقيقتي كبطلتين فى مسلسل واحد".





كما أوضحت أنها ستشارك كضيفة شرف فى مسلسل "لحم غزال"، وهو من بطولة غادة عبد الرازق، عمرو عبدالجليل، شريف سلامة.





يذكر أن آخر أعمال وفاء عامر حكاية بنات موسى ضمن مسلسل"إلا أنا"، بطولة:صبري فواز، ديانا هاشم، محمد عز، نادية رشاد،تأليف: أمين جمال ومحمد محرز، إخراج محمد أسامة.



