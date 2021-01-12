ميدو يكشف عن مفاجأة بشأن توليه رئاسة بيراميدز

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 01:51 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، عن مفاجأة بشأن توليه منصب رئاسة نادي بيراميدز خلال الماضية.

وأكد ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أن المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز السابق، عرض عليه تولي منصب رئاسة بيراميدز في بدايته قبل أن يتولى الكابتن حسام البدري المهمة.

وأوضح ميدو أنه رفض هذا الترشيح، نظرا لاهتمام بشكل أكبر بالجوانب الفنية، مشيرا إلى أن ميزانية سيراميكا كليوباترا لا تتعدى "10%" من ميزانية بيراميدز.

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