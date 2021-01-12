ميدو: لا يوجد من يعوض مصطفى محمد في الدوري المصري وهذا البديل الأنسب

أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن الزمالك يتجه للموافقة رحيل مصطفي محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، إلى سانت اتيان، وذلك نظرا لأن العرض المقدم جيد، إضافة إلى رغبة اللاعب الملحة.





وأوضح ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أن حسام حسن مهاجم جيد، لكنه ليس البديل الأنسب للزمالك في حال رحيل مصطفي محمد.





وأشار إلىأن باسم مرسي حل جيد، لكنه لا يستطيع أن يعوض مصطفى محمد، موضحا أنه نصح إدارة الزمالك بعدم التسرع والتعاقد مع أي لاعب من الدوري المصري في التوقيت الحالي، مؤكدا أنه لا يوجد مهاجم في الدوري المصري قادر على تعويض مصطفى.





وشدد على أن يوسف أوباما هو الأجدر بقيادة هجوم الزمالك بعد رحيل مصطفي محمد للاحتراف الخارجي.





فيما أكد ميدو أنه عندما تم تطبيق العدل داخل نادي الزمالك على المستويين الفني والمادي، عاد الفريق للانتصارات بأداء كبير.



