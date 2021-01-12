ميدو: شرط إدارة الإسماعيلي للتعاقد مع مدرب للفريق أنه لا يتكلم

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 01:45 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن إدارة الإسماعيلي تشترط على المديرين الفنيين عند التعاقد معهم أن لا يتكلموا في أي شيء، وتكون هذه أهم مهارة لديهم.

وأوضح ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أنه لا يوجد مدير فني هيقبل على نفسه الاستهزاء به أمام لاعبيه.

وأشار إلى أن طلعت يوسف احترم نفسه، ورفض تدريب الإسماعيلي بعد رفض الإدارة لمطالبه، موضحا أنه نبه منذ شهور أن الإسماعيلي تتم إدارته بشكل خاطئ.

وتابع، "كنت دائما أقوم بإخبار لاعبي الإسماعيلي بأنهم يلعبون لنادي كبير يهابه الجميع، وأي منافس بيلاعب الاسماعيلي بينزل الملعب بيعمل له ألف حساب، حتى إذا كان في أسوأ أحواله".

وواصل، "أي شخص يقول رأي مخالف لوجهة نظر رئيس الإسماعيلي داخل مجلس الإدارة سيواجه مشاكل كبيرة جدا".

واستكمل، "جماهير الإسماعيلي لديها الحق الكامل في الغضب بعد الحالة التي وصل إليها الفريق الذي اعتاد على جمع أفضل اللاعبين والمدربين بمصر".

واختتم، "لم يتم تنفيذ أي من وعود مجلس إدارة الاسماعيلي بتدعيم الفريق خلال الفترة الأخيرة، الفريق مستمر علي نفس حاله، بل أصبح أسوأ مما كان".

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