"الفرح تحول إلى سرادق عزاء".. كيرلس توفى قبل زفافه بساعة (صور)
الثلاثاء 12/يناير/2021 - 03:04 ص
كلينتون يسرى _ هناء البشيري
ساعة فقط كانت كفيلة لكي تحوّل شابًا من ارتداء حُلّة العرس، إلى ارتداء الكفن، وتحول حالة الرقص والزغاريد إلى حالة من الصراخ والعويل.
بداية القصة تعود بعدما استعدت أسرة الشاب كيرلس شحاتة، الذي لم يتعدى عمره 26 عامًا، ابن قرية بني سعيد التابعة لمركز أبوقرقاص المنيا، لإقامة حفل زفاف نجلهم الذي عُرف عنه الطيبة وحسن الأخلاق بين أهل القرية.
وهمّت الأسرة في طبع دعوات حفل الزفاف (كروت الفرح) وتوزيعها قبل أيام من الحفل الزفاف، حيث حملت بعض الآيات من الكتاب المقدس، مثل: "وَالآنَ قَدِ اخْتَرْتُ وَقَدَّسْتُ هذَا الْبَيْتَ لِيَكُونَ اسْمِي فِيهِ إِلَى الأَبَدِ، وَتَكُونُ عَيْنَايَ وَقَلْبِي هُنَاكَ كُلَّ الأَيَّامِ" وغيرها.
وفى "ليلة الحنة" تجمّع الأصدقاء والأقارب والجيران من أجل تهنئة العريس "كيرلس"، الذي يعمل مدربًا للسباحة، في ليلة سعيدة امتزجت فيها الزغاريد بالأغاني، ليأتي اليوم التالي الموافق الحادي عشر من شهر يناير الجاري حيث استيقظ الشباب ليستعد لحفل الزفاف، وارتدى "بدلة الفرح"، وخرج من المنزل متجهة إلى العروسة "إيريني" وسط حالة من الزغاريد، ولكن بعد لحظات من خروجه من المنزل أحس بحالة إغماء ليسقط مغشيا عليه، فأسرع الأهل في نقله إلى المستشفى من أجل إنقاذه ولكنه كان قد فارق الحياة بسكتة قلبية ليعم الحزن على أهالي القرية وسط حالة من الذهول، ويدخل كيرلس شحاتة إلى كنيسة الشهيد مار جرجس بالقرية داخل صندوق بدلا من أن يدخلها مصطحبًا عروسه التى ارتدت الأسود حزنا عليه بدلًا من الأبيض، ويتحول حفل زفاف إلى سرداق عزاء.
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