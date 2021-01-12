"الفرح تحول إلى سرادق عزاء".. كيرلس توفى قبل زفافه بساعة (صور)

ساعة فقط كانت كفيلة لكي تحوّل شابًا من ارتداء حُلّة العرس، إلى ارتداء الكفن، وتحول حالة الرقص والزغاريد إلى حالة من الصراخ والعويل.

بداية القصة تعود بعدما استعدت أسرة الشاب كيرلس شحاتة، الذي لم يتعدى عمره 26 عامًا، ابن قرية بني سعيد التابعة لمركز أبوقرقاص المنيا، لإقامة حفل زفاف نجلهم الذي عُرف عنه الطيبة وحسن الأخلاق بين أهل القرية.

وهمّت الأسرة في طبع دعوات حفل الزفاف (كروت الفرح) وتوزيعها قبل أيام من الحفل الزفاف، حيث حملت بعض الآيات من الكتاب المقدس، مثل: "وَالآنَ قَدِ اخْتَرْتُ وَقَدَّسْتُ هذَا الْبَيْتَ لِيَكُونَ اسْمِي فِيهِ إِلَى الأَبَدِ، وَتَكُونُ عَيْنَايَ وَقَلْبِي هُنَاكَ كُلَّ الأَيَّامِ" وغيرها.



