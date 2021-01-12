تعرف على إيرادات فيلم "News of the World" للنجم توم هانكس

حقق فيلم توم هانكس News of the World، إيرادات وصلت إلى أكثر من 6 ملايين دولار أمريكى، فقط في شباك التذاكر السينمائي.

وتم عقد صفقة مع شبكة Netflix لعرض الفيلم عليها، بالإضافة إلى العرض السينمائي، حيث عرض في 25 ديسمبر الماضي.

الفيلم بطولة النجم العالمى توم هانكس وتدور أحداثه حول أحد سكانتكساس، والذى يعيش على مهنة السفر عبر الغرب لنقل أخبار العالم إلى سكان المدينة المحليين، وتبدأ حياته فى التغيير تدريجيًا حينما يوافق على المساعدة فى إنقاذ فتاة صغيرة تم اختطافها.