موقف زيزو من تصريحات والده بشأن رغبته في الاحتراف

كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، عن موقف أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من تصريحات والده الأخيرة بشأن رغبته في الاحتراف.





وأكد ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أن زيزو أقسم له أن تصريحات والده لم تأت بالاتفاق معه، وأنه لم يكن بها.





وأشار ميدو إلى أن مصلحة زيزو تكمن في الاحتراف الأوروبي، وليس الاحتراف بالدوري الإماراتي.





وأوضح أنه من الطبيعي أن تنهال العروض على لاعبي الزمالك في الوقت الحالي، لأنهم أفضل لاعبين في إفريقيا.





جدير بالذكر أن والد زيزو خرج في تصريحات يطالب إدارة الزمالك بالموافقة على احترافه في العين الإماراتي.



