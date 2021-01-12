موقف زيزو من تصريحات والده بشأن رغبته في الاحتراف

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 01:16 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، عن موقف أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من تصريحات والده الأخيرة بشأن رغبته في الاحتراف.

وأكد ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أن زيزو أقسم له أن تصريحات والده لم تأت بالاتفاق معه، وأنه لم يكن بها.

وأشار ميدو إلى أن مصلحة زيزو تكمن في الاحتراف الأوروبي، وليس الاحتراف بالدوري الإماراتي.

وأوضح أنه من الطبيعي أن تنهال العروض على لاعبي الزمالك في الوقت الحالي، لأنهم أفضل لاعبين في إفريقيا.

جدير بالذكر أن والد زيزو خرج في تصريحات يطالب إدارة الزمالك بالموافقة على احترافه في العين الإماراتي.

أخبار تهمك

تعرف على تفاصيل تجديد عقد نجم الأهلي مع القلعة الحمراء

منذ حوالي 7 ساعات

أبرزهم عودة الساحر.. موسيماني يرفع 3 طلبات إلى إدارة الأهلي

منذ أقل من ساعتين

الجونة يقترب من ضم «منبوذ باتشيكو» في سوق الشتاء

منذ ساعتين و 14 دقيقة

الكاف يعلن الموعد النهائي لكأس السوبر الإفريقي

منذ حوالي 6 ساعات

علي حميدة يشكر الرئيس السيسي على اهتمامه بحالته الصحية

منذ نصف ساعة

الأهلي يطالب نجم الفريق بعدم التركيز مع العروض الخارجية

منذ حوالي 5 ساعات

باتشيكو يستقر على أسماء الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يحصّن الحاوي الجديد من عروض الاحتراف الخارجي

منذ حوالي 6 ساعات

موقف زيزو من تصريحات والده بشأن رغبته في الاحتراف

منذ نصف ساعة

وزير الصحة تفجر مفاجأة عن إصابات كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

بيراميدز يكلف سيف زاهر بحملة الدفاع عن رمضان صبحي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل .. " الدولار" يحقق خسائر جديدة مقابل الجنيه في تعاملات اليوم

منذ حوالي 13 ساعة

حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 4 ساعات

إصابة الإعلامي مفيد فوزي بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد.. عادل حمودة يكشف تفاصيل مثيرة عن محاولة ترامب ضرب إيران بالنووي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. انخفاض جديد في إصابات ووفيات فيروس كورونا (بيان رسمي)

منذ ساعة و 10 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:09 ص

أبرزهم عودة الساحر.. موسيماني يرفع 3 طلبات إلى إدارة الأهلي

باتشيكو يستقر على أسماء الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الشتوي

09:59 م

إصابة الإعلامي مفيد فوزي بفيروس كورونا

09:31 م

الأهلي يطالب نجم الفريق بعدم التركيز مع العروض الخارجية

08:58 م

وزير الصحة تفجر مفاجأة عن إصابات كورونا

09:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض