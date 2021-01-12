علي حميدة يشكر الرئيس السيسي على اهتمامه بحالته الصحية

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 01:16 ص
بوابة الفجر

توجه الفنان علي حميدة، بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه بحالته الصحية والتوجيه بعلاجه على نفقة الدولة.

وأضاف خلال حديثه ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة "إم بي سي مصر"، "أعالج حاليًا في معهد ناصر، بعد معاناتي من حصوة في المرارة تسببت في مشاكل بالقولون والجهاز الهضمي والكبد ولكن الوضع حاليا أفضل".

نقل الفنان علي حميدة لمعهد ناصر، وذلك عقب قرار وزارة الصحة، متعاونين مع نقابة المهن الموسيقية، برئاسة هاني شاكر على أن يتم علاجه على نفقة الدولة.

وكشفت تصريحات صحفية تطورات حالته الصحية حيث أنه بدأ بإجراء الفحوصات الطبيةـ والإجرائات اللازمة لعلاجه، وتحديد ما يعاني منه، ولكن حالته غير مستقرة حتى الآن.

يذكر أن الفنان علي حميدة تم نقله إلى معهد ناصر اليوم بمحافظة مطروح، حيث من المقرر علاجه على نفقة الدورلة بتوجيهات من وزيرة الصحة هالة زايد، بالتعاون مع نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر.


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