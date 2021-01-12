علي حميدة يشكر الرئيس السيسي على اهتمامه بحالته الصحية

توجه الفنان علي حميدة، بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه بحالته الصحية والتوجيه بعلاجه على نفقة الدولة.





وأضاف خلال حديثه ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة "إم بي سي مصر"، "أعالج حاليًا في معهد ناصر، بعد معاناتي من حصوة في المرارة تسببت في مشاكل بالقولون والجهاز الهضمي والكبد ولكن الوضع حاليا أفضل".



