تشييع جنازة والد بيومي فؤاد من مقابر العائلة بالفيوم

يذكر أنه توفي منذ ساعات قليلة والد الفنان بيومي فؤاد، حيث أعلن بيومي فؤاد ذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.





ونشر بيومي فؤاد عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك قائلا"إنا لله وإن إليه راجعون توفي والدي منذ قليل نسألكم الدعاء".







