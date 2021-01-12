تشييع جنازة والد بيومي فؤاد من مقابر العائلة بالفيوم

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 12:57 ص
بوابة الفجر


أعلن عزوز عادل عضو نقابة المهن التمثيلية، تشييع جنازة والد الفنان بيومي فؤاد، اليوم الثلاثاء.

وتقام صلاة الجنازة والعزاء على الفقيد في مقابر الأسرة بالفيوم.

يذكر أنه توفي منذ ساعات قليلة والد الفنان بيومي فؤاد، حيث أعلن بيومي فؤاد ذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ونشر بيومي فؤاد عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك قائلا"إنا لله وإن إليه راجعون توفي والدي منذ قليل نسألكم الدعاء".


في سياق آخر آخر أعمال بيومى فؤاد مسلسل "رجالة البيت" التى عرض فى رمضان الماضي، وهو بطولة أحمد فهمى، وأكرم حسنى، وويزو، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، والطفل إسماعيل أحمد الجندى، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم: أيتن عامر وميرهان حسين، وتأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندى، وإنتاج شركة سينرجى.
تشييع جنازة والد بيومي فؤاد من مقابر العائلة بالفيوم
تشييع جنازة والد بيومي فؤاد من مقابر العائلة بالفيوم

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