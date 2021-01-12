"الصحة": الأبحاث العملية لم تحسم حتى الآن المدة الزمنية لفاعلية اللقاح

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بضرورة، توفير كل احتياجات الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ومن ذلك اللقاحات المضادة للفيروس والتي ستتوفر خلال الفترة المقبلة.





وأضافت "زايد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "ON"، اليوم الإثنين، أن صندوق تحيا مصر هو الذراع التمويلي لشراء اللقاحات وذلك من اجل تحقيق العدالة الاجتماعية في توزيعها، وسيعمل الجميع تحت مظلته، مشيرة إلى أن تجربة الجائحة أثبتت عظمة الدولة والمصريين، وبتبرعات رجال الأعمال.





وتابعت وزيرة الصحة أنه من الواقعية توفير اللقاح بالمال للقادرين على شرائه، ولكن مع ذلك سيكون الأهم هو إتاحة اللقاح مجانًا وبنفس الفرصة لغير القادرين.



