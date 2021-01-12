"الصحة": الأبحاث العملية لم تحسم حتى الآن المدة الزمنية لفاعلية اللقاح

"الصحة": الأبحاث العملية لم تحسم حتى الآن المدة الزمنية لفاعلية اللقاح
الثلاثاء 12/يناير/2021 - 04:46 ص
كـسـاب أحـمـد
قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بضرورة، توفير كل احتياجات الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ومن ذلك اللقاحات المضادة للفيروس والتي ستتوفر خلال الفترة المقبلة.
وأضافت "زايد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "ON"، اليوم الإثنين، أن صندوق تحيا مصر هو الذراع التمويلي لشراء اللقاحات وذلك من اجل تحقيق العدالة الاجتماعية في توزيعها، وسيعمل الجميع تحت مظلته، مشيرة إلى أن تجربة الجائحة أثبتت عظمة الدولة والمصريين، وبتبرعات رجال الأعمال.
وتابعت وزيرة الصحة أنه من الواقعية توفير اللقاح بالمال للقادرين على شرائه، ولكن مع ذلك سيكون الأهم هو إتاحة اللقاح مجانًا وبنفس الفرصة لغير القادرين.
وأشارت زايد إلى أن الأبحاث العملية لم تحسم حتى الآن المدة الزمنية لفاعلية اللقاح، ومن غير المعلوم إذا ما كان التلقيح سيكون كل 6 أشهر أم كل عام أم مرة واحدة في العمر
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