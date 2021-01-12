شاهد.. عادل حمودة: أنصار ترامب لديهم يقين بتزوير الانتخابات الرئاسية بعد فوز بايدن

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 12:46 ص
الكاتب الصحفي عادل حمودة
الكاتب الصحفي عادل حمودة
شيماء حسن
قال الكاتب الصحفي، عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، إن هناك أوجه كثيرة للتشابه بين الرئيس الحالي دونالد ترامب وأندرو جاكسون.

وأضاف "حمودة" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن أندرو جاكسون هو المعلم صاحب النظرية الذي تبناها دونالد ترامب، موضحًا أنه أحد الذين غيروا الاستراتيجية الأمريكية.

وتابع رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، أن أنصار ترامب لديهم يقين بأن الانتخابات الرئاسية تم تزويرها، ولذلك فعزل ترامب أو حرمانه من حقوقه السياسية ليس صائبًا في هذا التوقيت.

وأكد أن مؤشرات نجاح عزل ترامب وحرمانه من حقوقه السياسية أكبر من فشله، ولكن أظن أنه لن يحدث حاليًا.

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