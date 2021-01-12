العثور على جثتين في حالة تحلل وترسانة أسلحة بجبل أطفيح

كشفت تحقيقات أجهزة الأمن بالجيزة عن ملابسات العثور على جثتين في حالة تحلل بجوار عشة تحوي على ترسانة أسلحة نارية، بالمنطقة الجبلية بمركز أطفيح جنوب المحافظة، إذ تبين أنه عُثر على الجثتين لرجلين مجهولين الهوية، على بعد 500 مترا من العشة، عن طريق الكلاب البوليسية.





وبيّنت التحقيقات التي أجريت تحت إشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أنه وردت معلومات أكدتها التحريات لضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة مفادها تواجد بؤرة إجرامية في عمق الجبل بالمنطقة الصحراوية بمركز أطفيح، جنوبي المحافظة.





وأوضحت تحقيقات اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، أنه أعدت مأمورية مكبرة من الأمن المركزي والعمليات الخاصة والأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالجيزة وداهمت البؤرة الإجرامية فجرًا، وبالتفتيش تمكنت القوات برئاسة العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع جنوب الجيزة والعقيد محمد مختار مفتش مباحث فرقة شرق الجيزة، من ضبط عشة يستخدمها عناصر إجرامية مصنعًا لتصنيع الحشيش، ضبط بداخلها على الأدوات المستخدمة في التصنيع و9 كيلو حشيش، وضبط أيضًا 10 قاذف آر بي جي، 10 طلقات دفع، 3 أسلحة متنوعة (جرينوف، سويسي، fn) و400 طلقة.





وأشارت التحقيقات أنه عُثر بجوار العشة على جثتين في بداية تحلل لرجلين غير معلومي أن وفاتهما طبيعية أو وجود شبهة جنائية حول وفاتهما.



