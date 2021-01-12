شاهد.. عادل حمودة: ليس من صالح أمريكا ولا بايدن عزل ترامب سياسيًا

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 01:02 ص
الكاتب الصحفي عادل حمودة
الكاتب الصحفي عادل حمودة
شيماء حسن
قال الكاتب الصحفي، عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، إنه ليس من صالح أمريكا ولا الرئيس المنتخب جو بايدن أن يحاكموا الرئيس الحالي دونالد ترامب.
وأضاف "حمودة" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن جو بايدن ليس رئيس بمواصفات قوية، فهو رئيس جاء من العدم أو من الموت كما يقولون، كما أن المجتمع الأمريكي في حالة انقسام واضح.

وتابع رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، أن ترامب استطاع أن يصنع عدد ضخم من التنظيمات اليمينية المتطرفة، موضحًا أن هناك 900 تنظيم يميني متطرق تؤمن بترامب وترى أنه النبي المسلح الذي يمكن أن يحقق أهدافه بالسلاح.

وأوضح أن هناك اتجاهًا يرى أن الولايات المتحدة ليست للجميع، وليست لكل من يحمل الجنسية الأمريكية، ولكن للرعيل الأبيض من المسيحية القديمة.

وأشار إلى أن هذه الفكرة كانت مسيطرة على من اقتحموا الكونجرس والذين كانوا يرفعوا صليبًا ضخمًا أمام الكونجرس وهو الذي رفعه ترامب من قبل، وهذه ليست مسألة دينية ولكنها ثقافية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عادل حمودة ترامب بوابة الفجر الفجر اقتحام الكونجرس

أخبار تهمك

تعرف على تفاصيل تجديد عقد نجم الأهلي مع القلعة الحمراء

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل .. " الدولار" يحقق خسائر جديدة مقابل الجنيه في تعاملات اليوم

منذ حوالي 13 ساعة

الكاف يعلن الموعد النهائي لكأس السوبر الإفريقي

منذ حوالي 6 ساعات

شاهد.. عادل حمودة يكشف تفاصيل مثيرة عن محاولة ترامب ضرب إيران بالنووي

منذ ساعة و نصف

علي حميدة يشكر الرئيس السيسي على اهتمامه بحالته الصحية

منذ نصف ساعة

حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 4 ساعات

باتشيكو يستقر على أسماء الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 4 ساعات

الجونة يقترب من ضم «منبوذ باتشيكو» في سوق الشتاء

منذ ساعتين و 14 دقيقة

موقف زيزو من تصريحات والده بشأن رغبته في الاحتراف

منذ نصف ساعة

الزمالك يحصّن الحاوي الجديد من عروض الاحتراف الخارجي

منذ حوالي 6 ساعات

أبرزهم عودة الساحر.. موسيماني يرفع 3 طلبات إلى إدارة الأهلي

منذ أقل من ساعتين

إصابة الإعلامي مفيد فوزي بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

بيراميدز يكلف سيف زاهر بحملة الدفاع عن رمضان صبحي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. انخفاض جديد في إصابات ووفيات فيروس كورونا (بيان رسمي)

منذ ساعة و 10 دقيقة

وزير الصحة تفجر مفاجأة عن إصابات كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يطالب نجم الفريق بعدم التركيز مع العروض الخارجية

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

عادل حمودة: هذا مصير الولايات المتحدة في حالة عدم فوز "ترامب"

ما مصير الدول العربية في حال فوز جو بايدن؟ عادل حمودة يجيب (فيديو)

عادل حمودة يكشف عن تأثير فوز "بايدن" على مصر

شاهد.. عادل حمودة: جائحة كورونا قضت على إنجازات ترامب الاقتصادية

عادل حمودة: ترامب هو الرئيس الحالي للولايات المتحدة حتى هذا الموعد

عادل حمودة: لجوء ترامب للقضاء قد يغير النتيجة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:09 ص

أبرزهم عودة الساحر.. موسيماني يرفع 3 طلبات إلى إدارة الأهلي

باتشيكو يستقر على أسماء الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الشتوي

09:59 م

إصابة الإعلامي مفيد فوزي بفيروس كورونا

09:31 م

الأهلي يطالب نجم الفريق بعدم التركيز مع العروض الخارجية

08:58 م

وزير الصحة تفجر مفاجأة عن إصابات كورونا

09:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض