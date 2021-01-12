شاهد.. عادل حمودة: ليس من صالح أمريكا ولا بايدن عزل ترامب سياسيًا

قال الكاتب الصحفي، عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، إنه ليس من صالح أمريكا ولا الرئيس المنتخب جو بايدن أن يحاكموا الرئيس الحالي دونالد ترامب.

وأضاف "حمودة" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن جو بايدن ليس رئيس بمواصفات قوية، فهو رئيس جاء من العدم أو من الموت كما يقولون، كما أن المجتمع الأمريكي في حالة انقسام واضح.





وتابع رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، أن ترامب استطاع أن يصنع عدد ضخم من التنظيمات اليمينية المتطرفة، موضحًا أن هناك 900 تنظيم يميني متطرق تؤمن بترامب وترى أنه النبي المسلح الذي يمكن أن يحقق أهدافه بالسلاح.





وأوضح أن هناك اتجاهًا يرى أن الولايات المتحدة ليست للجميع، وليست لكل من يحمل الجنسية الأمريكية، ولكن للرعيل الأبيض من المسيحية القديمة.



