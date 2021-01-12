عادل حمودة: ترامب عُزل بالفعل.. ومحاكمته هدفها إسقاط حقوقه السياسية في المستقبل (فيديو)

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 12:32 ص
الكاتب الصحفي عادل حمودة
الكاتب الصحفي عادل حمودة
شيماء حسن
قال الكاتب الصحفي، عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، إنّ الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب عُزل بالفعل بعد أحداث العنف الأخيرة واقتحام مبنى الكونجرس وذلك بعد عزله عن مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف "حمودة" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أنّ خروج ترامب يوم التصديق على انتخاب بايدن يطلب من أنصاره التجمع أمام مقر الكونجرس هو دليل على وجود شعبية كبيرة لترامب والدليل حصوله على 75 مليون صوت.

وتابع رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، أنّ أنصار ترامب عند اقتحامهم الكونجرس كانوا يبحثون عن "مايك بنس"، نائب الرئيس الذي يتولى حاليًا إدارة شئون البلاد بعد عزل ترامب فعليًا بسبب قراره بضرب إيران من جهة وبسبب أحداث العنف والشغب واقتحام مقر الكونجرس. 

وأوضح أن هناك اتجاه من أجل محاكمة ترامب يوم 19 يناير قبل نهاية ولايته بيوم واحد بسبب فكرة إعاقة العدالة والتحريض على العنف وعملية عرقلة النقل السلمي للسلطة والاعتداء على أهم مؤسسة أمريكية وهي الكونجرس من أجل إسقاط كافة حقوقه السياسية في المستقبل.

وأشار إلى أن نجاح المحاكمة تعني حرمان ترامب من كافة حقوقه السياسية وعدم ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة أو تولي أي منصب فيدرالي في المستقبل، ومن جمع هذه الجرائم هو نائب من أصول صينية قبل 48 ساعة مضت.

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