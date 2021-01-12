بازوكا يطالب مجلس الإسماعيلي بالرحيل

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 12:29 ص
بوابة الفجر
اشرف عبد الناصر
أبدى سيد عبد الرازق بازوكا لاعب الاسماعيلي السابق غضبه الشديد من مجلس إدارة الدراويش برئاسة ابراهيم عثمان ، وذلك بعد الهزيمة بثلاثية نظيفة من الرجاء البيضاوي المغربي في إياب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وأضاف بازوكا في تصريحات لبرنامج ’’ البريمـو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’  أطالب مجلس الإدارة بتقديم استقالته فوراً إذا كانوا حريصين على مصلحة الفريق .

واختتم بازوكا ، الفريق يعاني منذ فترة طويلة ، و المجلس يتحمل مسئولية الإخفاقات المستمرة ، كما أن الأجهزة الفنية التي تعاقبت على تدريب الفريق لا حول لها ولا قوة ولن تستطع النجاح في ظل هذه الأجواء

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