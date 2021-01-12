وزيرة الصحة ترد على مسألة توزيع اللقاحات على المصريين وفقا لطبيعة المستوى

نفت هالة زايد، وزيرة الصحة، ما يتردد على أنه سيكون هناك لقاح معين لكل فئة من فئات الشعب المصري وفقا للمستوى، قائلة: "لم أسمع عن هذا الكلام، ولكن بالتأكيد غير صحيح".





وأشارت "زايد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أن المخصصات المالية للحصول على لقاح كورونا جاهزة، حيث وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير الدعم المالي للحصول على اللقاح، معلقة: "معندناش أي تحدي في المخصصات المالية".



