وزيرة الصحة ترد على مسألة توزيع اللقاحات على المصريين وفقا لطبيعة المستوى

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 06:09 ص
هالة زايد وزيرة الصحة
هالة زايد وزيرة الصحة
هدى عبدالرازق
نفت هالة زايد، وزيرة الصحة، ما يتردد على أنه سيكون هناك لقاح معين لكل فئة من فئات الشعب المصري وفقا للمستوى، قائلة: "لم أسمع عن هذا الكلام، ولكن بالتأكيد غير صحيح".

وأشارت "زايد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أن المخصصات المالية للحصول على لقاح كورونا جاهزة، حيث وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير الدعم المالي للحصول على اللقاح، معلقة: "معندناش أي تحدي في المخصصات المالية".

وأضافت وزيرة الصحة، أن توريدات لقاحات كورونا إلى مصر ستكون ممتدة على مدار 2021، حيث كلما وصلت لمصر شحنات سيتم تطعيم المواطنين، منوهة بأن مصر لديها خطة متوسطة الأجل مع شركة سينوفارم لتصنيع اللقاح في مصر.

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