أبرزهم عودة الساحر.. موسيماني يرفع 3 طلبات إلى إدارة الأهلي

كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط بالمارد الأحمر اليوم مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء.





وعقدت اللجنة اليوم اجتماعا مع موسيماني في حضور محمود الخطيب رئيس النادي وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة.





وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أن موسيماني حدد 3 طلبات في اجتماع اليوم، أولها قطع إعارة عمار حمدي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية أو التعاقد مع لاعب في نفس المركز.





وأضاف المصدر، أن الطلب الثاني للمدرب موسيماني هو التعاقد مع ظهير أيمن تعويضا لرحيل أحمد فتحي ليكون بديلا لمحمد هاني، وكان الطلب الثالث سرعة التجديد لبعض اللاعبين وعلى رأسهم محمد شريف حتى لايتأثر مستواهم بسبب الانشغال ببعض العروض الخارجية.





واختتم الأهلي استعداداته اليوم لمواجهة الإنتاج الحربي غدا الثلاثاء في المباراة التي ستجمع بينهما في إطار الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز.