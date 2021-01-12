فنان سوري ينتقد تيم حسن بسبب "الهيبة"

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 12:45 ص
بوابة الفجر


نتقد فنان سوري تراجع مستوى مواطنه الفنان تيم حسن خلال السنوات الأخيرة، وتحديدا منذ بدء تقديمه أجزاء مسلسل "الهيبة". 

أشار الفنان بشار إسماعيل في تصريحات لبرنامج "إي تي بالعربي" إلى أنه غير معجب بأداء تيم حسن على المستوى الدرامي خلال الوقت الحالي، ويراه يتبع نمطا واحدا لا يتغير في التمثيل، وهو "الشاب الشهم"، ناصحا إياه بالتنوع والابتعاد عن النمطية. 

ودعا إسماعيل الفنان تيم حسن إلى العودة إلى مستواه قبل تقديمه مسلسل "الهيبة"، كما رأى أنه كان عليه الاكتفاء بتقديم جزء واحد منه فقط. وأكد بشار إسماعيل أن نصيحته لتيم حسن تنبع من حبه له، ولإيمانه من أنه قادر على بلوغ العالمية.

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