تامر حسني يطرح الأغنية الرسمية لبطولة كأس العالم لكرة اليد

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 12:29 ص
بوابة الفجر
نور طلعت


طرح الفنان تامرحسني، الأغنيه الرسميه لبطولة كأس العالم لكرة اليد والتي تحمل عنوان "ارفع ايدك" وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب.

و قام حسني، بتصوير الأغنية على طريقة الڤيديو كليب وسط أشهر معالم مصر بين القاهرة وأسوان والجلاله العين السخنه.


ومن المقرر أن حسني، سيكون نجم حفل الإفتتاح المقام بالصاله المغطاه لاستاد القاهره يوم 13 من يناير الجاري، وذلك وسط عرض استعراضي عالمي ضخم يعد الاول من نوعه في مصر وسيقدم حسني، معه في العمل مطرب الراب مروان موسى ومطربه صاعده من اكتشافه هدى الشربيني لأداء الجزء الخاص باللغه الانجليزيه.


الأغنية من كلمات منه القيعي، ألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع علي فتح الله، والكليب من إخراج أشرف حمدي

أخبار تهمك

الجونة يقترب من ضم «منبوذ باتشيكو» في سوق الشتاء

منذ ساعة و 21 دقيقة

أطال معهم فيروس كورونا وتعرضو لصعوبة في التنفس.. سيناريو الراحلة رجاء الجداوي يطارد يسرا

منذ حوالي 6 ساعات

أبرزهم عودة الساحر.. موسيماني يرفع 3 طلبات إلى إدارة الأهلي

منذ ساعة الا ربع

تعرف على تفاصيل تجديد عقد نجم الأهلي مع القلعة الحمراء

منذ حوالي 6 ساعات

وزير الصحة تفجر مفاجأة عن إصابات كورونا

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل - موسيماني يستبعد 6 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة الإنتاج الحربي

منذ حوالي 6 ساعات

إصابة الإعلامي مفيد فوزي بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

الكاف يعلن الموعد النهائي لكأس السوبر الإفريقي

منذ حوالي 5 ساعات

حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل .. " الدولار" يحقق خسائر جديدة مقابل الجنيه في تعاملات اليوم

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يطالب نجم الفريق بعدم التركيز مع العروض الخارجية

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يضع شرطا لبقاء ساسي

منذ حوالي 11 ساعة

باتشيكو يستقر على أسماء الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يحصّن الحاوي الجديد من عروض الاحتراف الخارجي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. انخفاض جديد في إصابات ووفيات فيروس كورونا (بيان رسمي)

منذ 17 دقيقة

بيراميدز يكلف سيف زاهر بحملة الدفاع عن رمضان صبحي

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:09 ص

أبرزهم عودة الساحر.. موسيماني يرفع 3 طلبات إلى إدارة الأهلي

باتشيكو يستقر على أسماء الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الشتوي

09:59 م

إصابة الإعلامي مفيد فوزي بفيروس كورونا

09:31 م

الأهلي يطالب نجم الفريق بعدم التركيز مع العروض الخارجية

08:58 م

وزير الصحة تفجر مفاجأة عن إصابات كورونا

09:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض