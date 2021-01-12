محمد غانم: نسعى لتشجيع الفلاحين لتطبيق منظومة الري الحديثة

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 08:00 ص
أرشيفية
أرشيفية
شيماء حسن
قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، إن هناك اتجاه لتحول مليون فدان من الأراضي القديمة إلى منظومة الري الحديث.

وأضاف "غانم" في اتصال هاتفي مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": " نسعى لتشجيع الفلاحين لتطبيق منظومة الري الحديثة لزيادة الإنتاجية المحصولية".

وأشار إلى أن الدولة المصرية أصبحت في حاجة إلى الإدارة الرشيدة لهذه الموارد المائية من خلال ترشيد استخدام المياه، موضحًا أن هذا ينعكس على كمية المياه المستخدمة في الري يؤدي إلى مكاسب اقتصادية للفلاح عن طريق زيادة إنتاجية محصوله.

من جانبه قال محمد القرش، معاون وزارة الزراعة، إن هناك لجنة عليا مشكلة من وزيري الري والزراعة لوضع خطة لكيفية تطوير منظومة الري لتحقيق أكبر استفادة للفلاح المصري.

وأشار إلى أن القطاع الزراعي يمثل الأمن الغذائي لمصر، موضحًا أن هناك اتجاه للتوسع في تطوير الإنتاج الزراعي عن طريق التوسع الأفقي والرأسي للزراعة واستخدام أساليب جديدة في الزراعة توفر من استهلاك المياه.

وأكد أنه جار حاليًا العمل على تطوير 6 مليون فدان بمنظومة الري الحديث وضح الاستثمار في محطات معالجة المياه وتشجيع الفلاحين على الحصول على تمويل من أجل التحول إلى منظومة الري الجديدة.

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