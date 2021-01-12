وزيرة الصحة تعلن سبب انخفاض وفيات كورونا خلال الموجة الثانية

كشفت هالة زايد، وزيرة الصحة، أن القيادة السياسية لديها إصرار على توفير اللقاحات لكل المصريين، لافتة إلى أنه لم يتحدد بعد دورية الحصول على لقاح كورونا، بحيث هل سيكون كل سنة، أم 6 شهور، أم مرة واحدة بالحياة.





وأشارت "زايد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن التجارب ستحدد المدة التي يجب أن نحصل فيها على اللقاح، ولكن المؤشرات الأولية تفيد أنه قد نحصل على لقاح كورونا كل سنة على الأقل.



