وزيرة الصحة: 65% نسبة إشغال الرعاية المركزة في مستشفيات العزل

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 03:28 ص
هالة زايد وزيرة الصحة
هالة زايد وزيرة الصحة
كـسـاب أحـمـد
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن الطاقة الاستيعابية للمستشفيات تبلغ 34 ألف سرير لمصابي كورونا، ونسبة إشغال الاسرة في أي مستشفى لم يتجاوز نسبة 50-60% حتى الآن.

وتابعت "زايد"، خلا لمداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديد ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية ""ON، مساء الاثنين: "نسب الاشغال في الرعاية المركزة لم تزد عن 65% في أي مستشفى مخصصة للعزل والبالغة نحو 22 مستشفى، بالاضافة لمستشفيات الحميات والصدرية، موجهة رسالة للجماهير قائلة: "الطاقة الاستيعابية متوفرة واي مريض يتوجه لاقرب مستشفى في الحي الذي يقطن به أو المركز الذي يقيم به".

ولفتت وزيرة الصحة، إلى أن المستشفيات تغطي أنحاء الجمهورية بنطاق جغرافي عادل بنسبة 100%، لافتة إلى أن وزارتها وفرت مخزون من الاكسجين اليوم لمحافظة شمال سيناء يبلغ 20 ألف لتر ويكفيها لمدة ثلاثة أسابيع، مشددة على أن وزارتها تؤمن الاحتياطات بالتعاون مع رئيس مجلس الوزراء عبر إتصالات على مدار 24 ساعة، لتأمين الاحتياطات كاشفة أنها تعمل الان على بناء مخزون إستراتيجي مهم من الأكسجين.

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