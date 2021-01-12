عمر كمال مطرب أغنية فيلم "الشنطة"

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أكد الفنان تامر عبدالمنعم مؤلف وأحد منتجي فيلم "الشنطة"أن المطرب عمر كمال هو من سيقوم بغناء الأغنية الرئيسية للفيلم، وأن الأغنية من كلمات وألحان الموسيقار أشرف عبدالمنعم، مُشيرًا إلى أن الفيلم من المقرر إستكمال تصويره خلال الأيام المقبلة.



فيلم"الشنطة" من تأليف تامر عبدالمنعم، بطولة بيومي فؤاد، شيرين، ديما الحايك، شريف الدسوقي، محمد عبدالعظيم، والطفلة بيزي، وظهور خاص للنجم محمد لطفي، ومن إنتاج شركة ماركيز هاوس وشركة سبوت 2000 صفوت غطاس وشركة X.O الإماراتية تامر عبدالمنعم وعادل عشوب وعمرو علي ومن إخراج أحمد البدري.



وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنان تامر عبد المنعم الدرامية مسلسل "الضاهر"، وهو بطولة محمد فؤاد، حسن يوسف، صبري عبد المنعم، عمر حسن يوسف، إنجي شرف، رغدة، مادلين طبر،وعلاء زينهم، ومظهر أبو النجا، إخراج ياسر زايد.