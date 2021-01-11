تطورات في مستقبل ديلي آلي مع توتنهام

الإثنين 11/يناير/2021 - 11:33 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام الإنجليزي أعرب عن سعادته بمستوى نجم الفريق ديلي آلي وألمح أنه عاد إلى خططه مجددًا بعدما خرج من حساباته في بداية الموسم الحالي.

وأفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية بأن ديلي آلي لم يشارك إلا في 4 مباريات فقط في بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي بواقع 74 دقيقة بينما شارك في 12 مباراة في جميع البطولات.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن توتنهام يستعد لمواجهة أستون فيلا مساء الأربعاء المقبل في إطار منافسات الجولة 18 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال مورينيو في تصريحات نقلتها صحيفة ديلي ميل البريطانية:"لقد شارك ديلي آلي أمام مارين وبالتأكيد هي ليست مباراة لقياس الجودة لكني سعيد بالاحتراف والسلوكيات التي ظهر بها".

وأضاف:"لن أشعر بالمفاجأة إذا لعب معنا ديلي آلي الأربعاء المقبل، أنا سعيد حقًا بموقفه في المبارة".

واختتم مورينيو تصريحاته قائلاً:"سعيد بالاحترافية والديناميكية الجيدة التي ظهرت منه هو وجيدسون فرنانديز بعد أن حاولا من البداية صنع أشياء جيدة، سعيد حقًا بالآداء".

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