العثور على جثة عامل بها طلق ناري في قنا

عثر أهالي قرية الحلفاية بحري بنجع حمادي، في محافظة قنا، على جثة عامل بها طلق ناري في الرأس.





وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبوالمجد، إخطارا، بورود بلاغ إلى مركز شرطة نجع حمادي، بالعثور على جثة عامل بها طلق ناري.



