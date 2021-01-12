العثور على جثة عامل بها طلق ناري في قنا
الثلاثاء 12/يناير/2021 - 12:19 ص
بسام عبدالحميد
عثر أهالي قرية الحلفاية بحري بنجع حمادي، في محافظة قنا، على جثة عامل بها طلق ناري في الرأس.
وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبوالمجد، إخطارا، بورود بلاغ إلى مركز شرطة نجع حمادي، بالعثور على جثة عامل بها طلق ناري.
انتقلت قوة أمنية مكبرة إلى مقر الواقعة، وتبين العثور على جثة متولي سعد محمد، 45 عاما، مقيم السمطا دشنا، وجاري نقله إلى المستشفى، واتخاذ الإجراءات اللازمة، وكشف ملابسات الواقعة.
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