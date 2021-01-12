شاهد.. "زايد": مجموعة هشام طلعت مصطفى ستتكفل بتطعيم 2 مليون مواطن من غير القادرين

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 07:29 ص
هالة زايد وزيرة الصحة
هالة زايد وزيرة الصحة
هدى عبدالرازق
كشفت هالة زايد، وزيرة الصحة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بأن يكون صندوق تحيا مصر هو الذراع التمويلي للحصول على لقاحات كورونا.

وأشارت "زايد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أنه سيتم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة وصندوق تحيا مصر ومجموعة طلعت مصطفى كأحد رجال الاعمال، والذي سيساهم بتطعيم 2 مليون مواطن من غير القدارين.

وأضافت وزيرة الصحة والسكان، أن تجربة فيروس كورونا أظهرت أصالة الشعب المصري، حيث أنهم تلقوا طلبات عديدة من جهات مختلفة للمشاركة في توفير تطعيمات للمصريين، ومنهم مجموعة ساويرس، وياسين منصور، والعربي. 

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