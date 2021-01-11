أول تعليق لـ بايدن على دعوات عزل ترامب من منصبه









علق الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، على دعوات أغلبية النواب الديمقراطيين بمجلس النواب بقيادة رئيسة المجلس نانسي بيلوسي لعزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب قائلًا، "لا يجب على ترامب الاستمرار في منصبه".





وبالنسبة للوضع الوبائي لفيروس كورونا في أمريكا، أكد الرئيس المنتخب، أن وباء كورونا سيتدهور كثيرًا قبل أن يبدأ بالتراجع.





وفي سياق متصل؛ قرر مجلس النواب الأمريكي في وقت سابق من اليوم، عقد جلسة لمناقشة قرار عزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بعد أحداث الشغب التي شهدها مبني الكونجرس الأسبوع الماضي.





وبحسب وسائل إعلام أمريكية، أن مجلس النواب يناقش الآن قرار دعوة نائب الرئيس مايك بنس لتفعيل المادة 25 من الدستور لعزل ترامب.





وأشارت وسائل الإعلام إلى أن مشروع القرار واجه اعتراضًا من قبل النواب الجمهوريين بمجلس النواب.





ونشر مجلس النواب الأمريكي، في وقت سابق من اليوم، مشروع قرار يدعو إلى عزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، من منصبه على خلفية دعوته لأنصاره إلى اقتحام مبنى الكونجرس الأربعاء الماضي.





وبحسب وسائل إعلام أمريكية، إن القرار الذي نشره مجلس النواب اليوم اتهم الرئيس ترامب بارتكاب "جرائم وتجاوزات بالغة" في ظل حادث اقتحام الكونجرس.





وقال "ديفيد ساسيليني" المسئول عن صياغة مشروع القرار الذي من المتوقع عرضه على أعضاء مجلس النواب، إن ترامب انتهك القسم الذي قطعه بموجب الدستور، مضيفًا "أنه تورط في ارتكاب جرائم وتجاوزات بالغة عبر التحريض على العنف ضد حكومة الولايات المتحدة".





وأوضح القرار أن ترامب "أصدر مرارًا وتكرارًا ادعاءات كاذبة تزعم أن نتائج الانتخابات الرئاسية كانت ناجمة عن تزوير واسع ويجب عدم قبولها من قبل الشعب الأمريكي" كما دعا "للقتال الشيطاني" أمام حشد من أنصاره يوم 6 يناير، تزامنًا مع جلسات الكونجرس لإقرار نتائج التصويت.





وأشار معدو القرار إلى أن ترامب حرض أنصاره على اقتحام الكونجرس وممارسة النهب والدمار والقتل فيه، مؤكدين أنه أظهر بذلك أنه "سيواصل تمثيل تهديدًا للأمن القومي والديمقراطية والدستور حال السماح له بالبقاء في منصبه".





وطالب القرار بعزل ترامب ومحاكمته وإبعاده من منصبه" مع منعه من تولي أي منصب في الولايات المتحدة.