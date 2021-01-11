مجدي صبحي يُعلن عن شفائه من فيروس كورونا

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أعلن الفنان مجدي صبحي عن شفائه من فيروس كورونا، وقام بتوجيه رسالة شكر لكل من سانده وقت مرضه، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



نشر مجدي صبحي صورة له، وعلق عليها قائلاً :"أشكر الله أولاً وأخيرًا علي نعمة الشفاء من كورونا اللعين بعد صراع مع المرض لمدة 20 يوم عذاب".



وتابع مجدي صبحي قائلًا :"أشكر كل من وقف بجانبي من قلوب رحيمة، أخي وأستاذي الفنان الكبير محمد صبحي، الفنانة الكبيرة نهال عنبر دينامو مجلس النقابة، أشكر جميع أعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية، أشكر د.أشرف زكي، أشكر د.طارق مدير مستشفى العجوزة، أشكر د.عصام، أشكر الصحفية الكبيرة سحر صلاح الدين بجريدة الجمهورية علي شعور نادر من إنسانة وفيه مخلصة، وهي أم بنتي، أشكر أخواتي وأهلي فردًا فردًا، أشكر كل زملائي وأصدقائي وكل جمهوري علي الفيس بوك ".



وأضاف مجدي صبحي :"تمام الشفاء بعد أن كنت أرى الموت يوميًا، وعذاب جسدي منقطع النظير، أنا الآن في بيتي تحت إشراف الله الجميل سبحانه وتعالي، أشكركم مرة أخرى، ولكم مني جزيل الشكر والإحترام، ملحوظة عزل منزلي خاص لمدة 20يوم، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله".



وفي سياق آخر، شارك مجدي صبحي مؤخرًا في الجزء الثالث من مسلسل" لحظات حرجة"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ شريف عرفة، ﺗﺄﻟﻴﻒ أحمد الناصر، محمود البزاوي، بطولة محمود عبدالمغني، أمير كرارة، درة، ياسر جلال، طارق لطفي، عمرو واكد.